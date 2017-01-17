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Пермская краевая газета

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Вторник 17 января 2017 года

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Пермский британец оформляет российское гражданство

14:00  17.01.17 Культура

Гражданин Великобритании, член тамошней Гильдии режиссеров Леон Кейн осел в России четыре года назад, приехав преподавать английский язык в языковом центре. А после окончания контракта открыл в столице Пермского края собственную театральную студию и поставил уже несколько десятков спектаклей.

«Застрявший в Перми», - так, по мнению журналистов «Первого канала», называют Кейна его новые земляки. Более того, здесь же он собирается открыть свой театр-ресторан и вообще оформляет российское гражданство. Как рассказал Леон столичным телевизионщикам, в Перми ему комфортно: «Здесь развивается моя студия, расцветает моя индивидуальность, и это то, что делает меня счастливым. Я работал во многих городах Англии и всего мира. Но сейчас для меня Пермь - мое счастливое место».

«Москва, Лондон, Нью-Йорк - слишком загруженные города. - пояснил Кейн. - Все куда-то бегут, нет времени посидеть, подумать. В Перми ритм немного медленнее, и есть возможность сконцентрироваться, есть много времени для мыслей, для творчества. Это мне очень подходит». Борщ и пельмени 43-летнему британцу тоже подошли, а вот селедка под шубой и холодец - не очень. А еще он продолжает удивляться. Например, тому, что из-за снега, к обилию которого еще не привык, жизнь в краевом центре продолжается.

Фото со страницы Leon Cain во ВКонтакте


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