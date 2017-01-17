77,5 млн рублей уйдёт на 3 км дороги Мерзляна-Буб-Кониплотино

Электронный аукцион на работы по реконструкции одной из дорог Сивинского района Пермского края объявило управление ресурсов и инфраструктуры администрации территории.

Торги предполагается провести 23 января 2017 года, а крайний срок сдачи объекта - 31 августа. Финансирование - из местного, регионального и федерального бюджетов. Стартовая максимальная стоимость тендера рассчитана по смете: общая сумма составит почти 77,5 миллиона рублей - без 19 тысяч.

То есть, на погонный километр сельского автобана предполагается истратить 25 млн 826 тысяч 981 рубль. Для сравнения, на недавно объявленной реконструкции трассы Березники-Соликамск 1 км обойдется в 24,1 млн - на 1,7 млн рублей дешевле километра мерзлянско-бубско-кониплотинской магистрали.

Интересно, что в 2014 году на ремонт 2,6 км этой сивинской дороги было потрачено 9,35 млн рублей. Всего...