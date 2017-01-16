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Пермская краевая газета

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Понедельник 16 января 2017 года

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Уж такая забота: мэрия просит краснокамцев помочь жильцам дома, сгоревшего в новогоднюю ночь

17:41  16.01.17 Ну и ну!

Из Краснокамска сообщают, что мэрия этого пермского города объявила акцию по сбору вещей в помощь гражданам, пострадавшим от пожара, в новогоднюю ночь уничтожившего многоквартирный дом.

В частности, по улице Карла Либкнехта, 8 принимаются вещи и средства по уходу за новорожденным ребенком (коляска, кроватка, подгузники, пеленки и т. д.), одежда для женщин: размеры 42-44, 54-56; одежда для мужчины: размер 48-50. Справки можно получить по телефонам: 5-21-12; 5-19-00.

К этому остается лишь добавить, что поддержать погорельцев - дело святое. Но не по вине ли краснокамских чиновников люди столько лет ютились в аварийном бараке? Поэтому инициатива государевых людей переложить почетное бремя социальной помощи на население выглядит, по меньше мере, странно.

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