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Пермская краевая газета

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Понедельник 16 января 2017 года

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В столкновении «Равона» и «Гранты» пострадал годовалый мальчик

17:19  16.01.17 ДТП

Мальчик 2015 года рождения получил в субботу, 14 января 2017 года, травмы в ДТП, случившемся в Мотовилихе на улице Крупской.

Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, малыша везли в хэтчбеке Ravon R2, двигавшемся от площади Дружбы к улице Студенческая. Но в 15:20 у дома №42а женщина, управлявшая иномаркой, из-за небезопасной скорости допустила выезд на чужую полосу.

В результате, произошло столкновение со встречным автомобилем «Лада Гранта». Причем пострадал только ребенок, получивший ушибы и ссадины.

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