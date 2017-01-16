В столкновении «Равона» и «Гранты» пострадал годовалый мальчик

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Понедельник 16 января 2017 года
Мальчик 2015 года рождения получил в субботу, 14 января 2017 года, травмы в ДТП, случившемся в Мотовилихе на улице Крупской.
Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, малыша везли в хэтчбеке Ravon R2, двигавшемся от площади Дружбы к улице Студенческая. Но в 15:20 у дома №42а женщина, управлявшая иномаркой, из-за небезопасной скорости допустила выезд на чужую полосу.
В результате, произошло столкновение со встречным автомобилем «Лада Гранта». Причем пострадал только ребенок, получивший ушибы и ссадины.Читайте также >>>
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