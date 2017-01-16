Трасса Полазна-Чусовой забрала еще одну жизнь: ВАЗ разбился о фуру

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Понедельник 16 января 2017 года
За последние дни на автодороге Полазна-Чусовой в Пермском произошло уже второе ДТП со смертельным исходом.
Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД регионального ГУ МВД, в понедельник, 16 января, в 10:10 со стороны Чусового по направлению к Полазне двигался ВАЗ-21099, 54-летний водитель которого начал обгон там, где он запрещен знаком.
А именно, на 27 км трассы, недалеко от Усть-Шалашной, «девяносто девятая» выскочила на чужую полосу - под удар встречного большегруза Renault Premium. В результате, мужчина за рулем легковой машины получил травмы, не совместимые с жизнью.Напомним, 13 января на 51 км этой же дороги столкнулись Hyunday Aсcent и «Нива», водитель которой умер в больнице. Читайте также >>>
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