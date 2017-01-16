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Пермская краевая газета

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Понедельник 16 января 2017 года

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Поликлиника оказалась опасной для здоровья из-за радиации

15:46  16.01.17 Здоровье

На два месяца частично приостановлена работа одного из подразделений отделенческой клинической больницы на станции Пермь II ОАО «РЖД» - причина в радиации.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, судебные приставы горнозаводского востока региона арестовали на 60 суток рентгенодиагностический и флюорографический кабинеты поликлиники №3 в Чусовом, поскольку суд признал юридическое лицо виновным в нарушении санитарных правил обеспечения радиационной безопасности и гигиенических нормативов.

Недостатки были выявлены плановой выездной проверкой Роспотребнадзора: оказалось, что на условия труда с источниками ионизирующего излучения отсутствует соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение. А это, в свою очередь, создает угрозу жизни и здоровью людей при проведении медицинских рентгенологических исследований, ведь ионизирующее излучение вызывает рак.

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