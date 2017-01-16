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Пермская краевая газета

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Память героя-выпускника увековечена в краснокамской школе

15:06  16.01.17 События

На стене старейшей школы города Краснокамск Пермского края появилась новая мемориальная доска.

Памятная доска посвящена памяти воина-офицера, выпускника школы Сергея Перевозчикова, который погиб при выполнении долга. Она была открыта по инициативе Краснокамского комитета  ветеранов Афганистана и Совета женщин и солдатских матерей. Право открыть мемориальную доску было предоставлено активным членам клуба «Патриот» Даниилу Фальшину и  Алексею Давыдову.

На мероприятии присутствовали официальные лица: заместитель главы Краснокамского района Юрий Трухин, председатель Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников отечества Татьяна Ильичук, военный комиссар Краснокамска Олег Радостев, председатель правления Краснокамского комитета ветеранов Афганистана Александр Машковцев, председатель клуба «Память» Клавдия Чиркова.

После торжественных речей и возложения цветов слово было предоставлено маме героя - Зое Петровне Перевозчиковой. Трогательно и проникновенно прозвучали слова матери, которая и спустя десятилетия оплакивает погибшего сына.

Анастасия ФАДЕЕВА

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