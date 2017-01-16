Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Понедельник 16 января 2017 года

встречай юбилей +100

Отставка: глава Краснокамского района уходит с поста из-за болезни

14:54  16.01.17 

Утром 16 января на традиционной планерке в Краснокамской районной администрации заместитель главы района по социально-экономическому развитию Владимир Юрьевич Капитонов озвучил информацию о предстоящем уходе главы района со своей должности.

Известно, что на сегодняшний день глава Краснокамского муниципального района Пермского края Юрий Юрьевич Крестьянников находится на бюллетене. По информации, которая прозвучала на утренней планерке, он собирается покинуть свой пост в связи с ухудшимся состоянием здоровья.

До выборов его обязанности будет исполнять заместитель главы района по социально-экономическому развитию Владимир Юрьевич Капитонов. В ближайшее время состоится Земское Собрание, на котором будут определены сроки проведения конкурсных процедур по выборам главы района. Как известно, согласно действующему законодательству прямых выборов главы района не будет.

Анастасия ФАДЕЕВА

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация