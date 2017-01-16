Отставка: глава Краснокамского района уходит с поста из-за болезни

Утром 16 января на традиционной планерке в Краснокамской районной администрации заместитель главы района по социально-экономическому развитию Владимир Юрьевич Капитонов озвучил информацию о предстоящем уходе главы района со своей должности.

Известно, что на сегодняшний день глава Краснокамского муниципального района Пермского края Юрий Юрьевич Крестьянников находится на бюллетене. По информации, которая прозвучала на утренней планерке, он собирается покинуть свой пост в связи с ухудшимся состоянием здоровья.

До выборов его обязанности будет исполнять заместитель главы района по социально-экономическому развитию Владимир Юрьевич Капитонов. В ближайшее время состоится Земское Собрание, на котором будут определены сроки проведения конкурсных процедур по выборам главы района. Как известно, согласно действующему законодательству прямых выборов главы района не будет.

Анастасия ФАДЕЕВА

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