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Пермская краевая газета

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Житель Березников подозревается в избиении новорожденной

13:22  16.01.17 Их нравы

С тяжелыми травмами госпитализирована в березниковскую больницу новорожденная девочка, предположительно избитая отчимом.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, мужчина задержан, решается вопрос об его аресте. По показаниям свидетелей, в ночь на 14 января подозреваемый, находясь в коммунальной квартире, поругался с сожительницей и нанес ей несколько ударов по голове и телу.

А поскольку девочка в этот момент находилась у матери на руках, то досталось и малышке. Не исключено, что она получила черепно-мозговые травмы.

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