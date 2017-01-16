Житель Березников подозревается в избиении новорожденной

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Понедельник 16 января 2017 года
С тяжелыми травмами госпитализирована в березниковскую больницу новорожденная девочка, предположительно избитая отчимом.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, мужчина задержан, решается вопрос об его аресте. По показаниям свидетелей, в ночь на 14 января подозреваемый, находясь в коммунальной квартире, поругался с сожительницей и нанес ей несколько ударов по голове и телу.
А поскольку девочка в этот момент находилась у матери на руках, то досталось и малышке. Не исключено, что она получила черепно-мозговые травмы.Читайте также >>>
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