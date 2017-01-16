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Пермская краевая газета

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Горнозаводский депутат украл из сельского бюджета 3,2 млн рублей

13:09  16.01.17 Коррупция

В пятикратном присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения обвиняется 57-летний бывший депутат сельсовета в Горнозаводском районе.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, в свою бытность народным избранником мужчина возглавлял также предприятие, на 100 процентов принадлежащее сельскому поселению, и с апреля 2014-го по март 2016 года совершил пять эпизодов вывода денег на общую сумму более 3,2 млн рублей.

Пути хищений были разными: растратчик и просто снимал средства со счета коммунальной фирмы для собственных нужд, и переводил суммы в пользу третьих лиц, и забирал наличные из кассы либо вовсе не отчитываясь, либо отчитываясь поддельными товарными и кассовыми чеками. Сейчас дело уже расследовано и с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд.

Общий объем собранных материалов - 7 томов. Имущество экс-депутата на сумму 3,7 млн рублей арестовано - для обеспечения возмещения причиненного ущерба.

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