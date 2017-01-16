Волейболисты «Прикамья» покуражились над «Ярославичем» и возглавили российское первенство

В минувший уик-энд пермский волейбольный клуб «Прикамье» одержал две безоговорочные победы над лидером высшей лиги «А» «Ярославичем» и впервые за долгое время возглавил турнирную таблицу российского первенства.

На старте сезона даже самые оптимистично настроенные болельщики вряд ли могли предположить, что второй круг наш волейбольный клуб «Прикамье» начнет в ранге лидера второго по значимости дивизиона чемпионата России. И дело вовсе не в силе или слабости пермяков - просто компания подобралась солидная.

Обратите внимание: МГТУ и «Локомотив-Изумруд» - в недалеком прошлом элита не только отечественного, но и мирового волейбола. Неуступчивые «грозы авторитетов» - «Торпедо» из сурового Челябинска и «Университет» из не менее сурового Барнаула.

Гораздо выше пермяков котировались пылкие «Дагестан» и «Грозный», не по-горски негостеприимные на своих площадках и совсем уж по-горски любящие хозяйничать в гостях. Ну и конечно «Ярославич» - признанный лидер, в первом туре дважды обыгравший наших игроков на родном паркете.

Ярославцы и теперь приехали в Пермь только за победами, за счет которых не без оснований рассчитывали укрепиться на первой строчке в турнирной таблице, уйдя в отрыв не только от «Прикамья», но и от других преследователей.

Однако пермский коллектив вовсе не собирался потакать честолюбивым планам лидера, тем более неделей раньше «Прикамье» в пух и прах расколотило другого амбициозного оппонента - столичный МГТУ. Студенты также считались фаворитами, тоже мечтали о бремени лидерства, но тем не менее покинули берега Камы не солоно хлебавши - 1:3 и 0:3.

Так что с мотивацией у подопечных Владимира Викулова было все в порядке - ведь на кону стояло первое место, на котором наши болельщики давненько не видели своих любимцев.

Субботний поединок пермяки начали по-хозяйски. На равных «пободавшись» с соперником первую половину стартового сета, они ушли в отрыв в концовке, когда на подаче был наш связующий игрок Константин Осипов.

И ведь не скажешь, что каждая его подача была сильна и сокрушительна, но она оказывалась настолько неудобной для принимающих, что не давала ярославцам возможности спокойно начать ответную атакующую комбинацию. Словно не мяч, а живую рыбу подавал Осипов!

Отскок непредсказуем - дай Бог хотя бы просто принять, а уж обрабатывать некогда, лишь бы абы как перекинуть на сторону пермяков… Забегая вперед отметим, что и в воскресном матче Константин подавал отлично, принеся в командную копилку несколько важных очков, в том числе и победное.

25:19 - итог первой партии. С видимой легкостью «Прикамье» побеждает и во второй. У наших игроков получается практически все. В буквальном смысле в ударе и Роман Буланов, и Сергей Панов, раз за разом вколачивая не берущиеся мячи в площадку соперника.

Не давая обмануть себя, почти безошибочно действуют блокирующие. По логике игры предполагалось, что третий сет станет простой формальностью, оформив «сухую» победу пермяков. Однако ярославцы не зря шли в лидерах чемпионата.

Выдержав натиск игроков «Прикамья», в конце третьей партии они несколько раз на ровном месте заставили хозяев дрогнуть и повели в счете в тот момент, когда отыграться было практически невозможно. 22:25 - и впереди необязательный четвертый сет в так, казалось, благополучно складывавшемся для пермяков поединке.

Игроки подустали, несколько растеряли концентрацию и, как следствие, стали чаще ошибаться. В такой ситуации на первый план выходят морально-волевые качества, которые у наших волейболистов, к счастью, оказались тверже. Пощекотав нервы себе и болельщикам, в самой концовке решающей партии пермяки склонили чашу весов в свою пользу - 25:23.

Воскресную встречу волейболисты «Прикамья» начали, что называется, с места в карьер и без разведки. Они с первых минут обозначили свое преимущество, на протяжении всего первого сета ведя в счете.

К неудовольствию тренерского штаба, даже позволяли себе поиграть с ярославцами в «кошки-мышки»: оторвавшись на 4-5 очков, давали возможность сопернику догнать себя и затем снова издевательски восстанавливали «статус-кво».

Два сета пермяки играли легко, на кураже. Быстро действовали в атаке, не затягивали комбинации. Мгновенно принимая решения, заставали врасплох игроков из Ярославля. Похоже, что играли в свое удовольствие и в нападении, и в обороне.

Атакующие игроки - Буланов, Андреев, Кухно, Жук - словно гвозди забивали мячи в площадку, не обращая внимания на попытки соперника блокировать удары. В обороне стремились спасти каждый, порой даже самый безнадежный розыгрыш, и для этого готовы были заскочить чуть ли не на трибуны.

Однако временами в действиях пермяков сквозила некоторая безалаберность. Слишком расточительны были наши игроки на своих подачах: за счет потерь подач подопечные Викулова подарили ярославцам 32 очка за две игр - больше чем полноценный сет!

Часто волейболисты шли на неоправданный риск, когда логично было поступить проще и надежней. Как правило, рано или поздно опытный соперник попытается использовать такие ошибки и перехватить инициативу. «Ярославичу» в воскресение это почти удалось.

По всем статьям уступив пермякам первые два сета, гости вновь зацепились за третий, почувствовав, что у игроков «Прикамья» перестала получаться комбинационная игра, действия в атаке стали предсказуемыми, пасы - неудобными, удары - недостаточно акцентированными.

Вырвав победу в третьем сете, ярославцы были близки к успеху и в четвертом, а там - чем черт не шутит - и в матче. В концовке пермяки уступали 21:23, и на первый взгляд не было похоже, что им удастся выпутаться из столь безнадежного положения.

Но тут вновь нашим игрокам помогло умение сконцентрироваться в нужное время. Плюс - тренерское чутье Владимира Викулова, решившегося на замены в самый ответственный момент поединка. В итоге: Осипов подает, Буланов разыгрывает, Павел Таюрский ставит яркую победную точку - 25:23 и 3:1!

И все-таки приятно видеть, что нервы у игроков «Прикамья» свиты из крепкого материала. Во всяком случае, более крепкого, чем у их болельщиков. В критические моменты трибуны дворца спорта имени Сухарева бросало то в жар, то в холод, а на лицах игроков четко читались уверенность в своих силах и вера в победу.

Эх, хотя бы толику этой уверенности вселить в сердца баскетболистов «Пармы», которые в воскресение, увы, проиграли уже 13-й матч подряд в Единой лиге ВТБ…

Конечно, шампанское открывать еще ой как рано - первенство только перевалило за экватор. Самая настоящая борьба впереди. К тому же, благодаря последним победам, «Прикамье» станет острым раздражителем для всех соперников –- даже для завзятых аутсайдеров.

Пермяки на личном примере убедились, что ничто не поднимает боевой дух так сильно, как победа над лидером. Поэтому теперь, будьте уверены, волейбольный паркет для подопечных Викулова превратится в настоящую гладиаторскую клетку, где придется жестоко биться за каждый мяч на каждом метре площадки.

Максим ШАРДАКОВ, фото Владимира БИКМАЕВА

«Прикамье» – «Ярославич» -3:1 (25:19, 25:19, 22:25, 26:24),3:1 (25:23, 25:19, 23:25, 25:23).