Четыре человека погибли на трассах Верхнекамья

Два страшных ДТП случились в минувшие выходные на автодорогах ведущих в Соликамск, и в обоих погибли по два человека.

Как рассказали «Звезде» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, первая смертельная авария произошла на трассе Кунгур-Соликамск в Александровском районе. Из райцентра в сторону Яйвы вечером 14 января двигалась иномарка Opel Astra, за рулем которой находилась 31-летняя женщина.

И на 247 км примерно в 19:00 она допустила выезд на чужую полосу, из-за чего «Опель» врезался во встречный Mitsubishi Canter. Травмы, которые, в результате, получили виновница столкновения и ее пассажир 1969 года рождения оказались несовместимы с жизнью, и люди скончались на месте.

Во втором столкновении участвовали уже отечественные автомобили. 15 января, в воскресенье, в 16:50 на 92 км автодороги Коса-Соликамск разбился при ударе о встречный КамАЗ кативший со стороны села Касиб в Соликамск ВАЗ-21144.

Управлял «Ладой» парень 1991 года рождения: и он, и сидевший рядом на пассажирском сидении мужчина также умерли. Как установили сотрудники госавтоинспекции, оба скончавшихся проигнорировали ремни безопасности, не пристегнулись, что и привело к роковым последствиям.