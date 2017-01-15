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Пермская краевая газета

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Наркоман пронзил грудь собутыльника пилкой для ногтей

17:42  15.01.17 Криминал

Три недели пришлось провести на больничной койке жителю Чайковского, которого едва не прикончил его собутыльник - ранее не раз судимый наркоман со средним синдромом зависимости от опиоидов.

В конце декабря 2016 года мужчина, пронзивший жертве левую верхнюю часть груди весьма необычным оружием - пилкой для ногтей, был приговорен мировым судьей к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Добавим, что предыдущие судимости он отсиживал на общем режиме: сначала 2,5 года за грабеж с применением насилия, но вышел по УДО, а затем три года - за содержание наркопритона группой лиц по предварительному сговору.

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