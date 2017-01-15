Наркоман пронзил грудь собутыльника пилкой для ногтей

Гифка по случаю...
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Воскресенье 15 января 2017 года
Три недели пришлось провести на больничной койке жителю Чайковского, которого едва не прикончил его собутыльник - ранее не раз судимый наркоман со средним синдромом зависимости от опиоидов.
В конце декабря 2016 года мужчина, пронзивший жертве левую верхнюю часть груди весьма необычным оружием - пилкой для ногтей, был приговорен мировым судьей к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Добавим, что предыдущие судимости он отсиживал на общем режиме: сначала 2,5 года за грабеж с применением насилия, но вышел по УДО, а затем три года - за содержание наркопритона группой лиц по предварительному сговору.Читайте также >>>
Фото 1 / 1
за неделю за месяц