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Пермская краевая газета

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Горшки: в 23 млн обойдется реконструкция нового детсада, возведенного за 52

16:19  15.01.17 Коррупция

Управление капитального строительства Пермского района объявило электронный аукцион на повторную реконструкцию детского сада в деревне Горшки Заболотского сельского поселения: на объект, в который уже вбухано почти 52 млн рублей, потратят еще 23 миллиона.

Как следует из извещения на официальном сайте госзакупок, торги назначены на 26 января 2017 года, а работы по ре-реконструкции должны быть закончены до 15 августа. Забавно, что предприниматели-подрядчики, недавно осужденные за использование на прежнем этапе работ непригодных материалов, к тому времени уже выйдут на свободу.

В ноябре Евгений М. был приговорен к 1,5 годам лишения свободы, часть которых отсидел во время следствия, а его соратник по воровству из бюджета Дмитрий М. сначала наказан сроком в 23 месяца, но после пересмотра его скостили до 22. На данный момент этот второй подрядчик уже вправе просить об УДО, чем не преминет воспользоваться.

Впрочем, главному коррупционеру дела о детсаде в Горшках, экс-главе все того же районного УКСа, придется провести в колонии 8,5 года. Достаточно суровый приговор обусловлен двумя факторами. Во-первых, подельники сдали Дмитрия М., и он наказан за три эпизода получения взяток: две по 800 тысяч рублей, и одна - более 1,4 миллиона.

А во-вторых, детский сад, с помпой сданный и ныне разваливающийся, краевая и районная власти использовали для самопиара - как наглядный пример собственных успехов и заботы о молодых семьях и их чадах в прикамской глубинке. Но публичное торжество обернулось публичным провалом - такое не прощают.

Как писало издание «АиФ-Прикамье», 20 июня 2015 года на открытии Горшковского д/с губернатор сказал: «Новое здание получилось функциональным, отвечает всем необходимым требованиям. Поздравляю всех с открытием, желаю, чтобы все у вас складывалось благополучно. Успехов, процветания!»

Следом ему вторил глава района Александр Кузнецов: «К концу 2015 года мы полностью решим проблему с предоставлением мест в детские сады детям в возрасте с 3 до 7 лет, тем самым выполнив наказ Владимира Путина».

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