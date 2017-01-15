Один человек пропал, двое взрослых и ребенок пострадали на пожаре в Уральском

Мощный пожар произошел в ночь на 15 января 2017 года в Нытвенском районе - в поселке Уральский на улице Молодежная.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме поступило на пульт огнеборцев в 21:00, и на пожар выдвинулись 29 человек личного состава на 10 единицах техники.

Сначала речь шла об улице Комсомольская, но позже информацию уточнили. Стало известно, что пламя распространилось на площади в 200 квадратных метров, что трое человек пострадали, и среди них ребенок. А еще одного жильца не могут найти.

Сгорел двухэтажный дом на 16 квартир. Очевидцы из Уральского сообщили в паблике «ЧП Пермский край [16+]» во ВКонтакте, что причина пожара - в лопнувшей электролампочке. Но в чрезвычайном ведомстве эти данные пока не подтверждали.

Всего в доме проживали 30 взрослых и 17 детей. Как сообщают форумчане ресурса «Нытваград», у большинства огонь уничтожил все: и вещи, и наличные, и даже пластиковые карты. В социальной сети ВКонтакте объявлен сбор помощи для пострадавших.

Фото «ЧП Пермский край [16+]», ВКонтакте

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