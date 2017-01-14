Шофер-коллекционер: на 190 тысяч рублей насобирал неоплаченных штрафов водитель автопарка

Огромное количество штрафов на общую сумму свыше 186 тысяч рублей оказалось не оплачено всего одним лишь шофером пермского автопредприятия N., рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального УФССП.

Владелец компании узнал об этом как бы только тогда, когда приставы в сопровождении сотрудников ГИБДД пришли арестовывать орудие нарушений - автобус Mercedes-Benz. Выяснилось, что неаккуратный водитель игнорировал наказания как по мелочи - по 300 рублей, так и крупные - по 5 тысяч целковых.

В результате, обеспечительные меры на транспортное средство все же были наложены. Правда, попутно обнаружилась и пикантная подробность: автобус оценен всего в 60 тысяч рублей. И цифра эта, очевидно, взята из отчетной документации фирмы-перевозчика - то есть «Бенц» оказался утильным.