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Пермская краевая газета

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Правоохранители будут искать деньги, пропавшие 8 лет назад у водителя, утонувшего с машиной

17:36  13.01.17 Коррупция

Уголовное дело по признакам кражи возбуждено на основании заявления жительницы Коми округа - матери погибшего 8 лет назад рыбака, который на своей машине утонул в Иньве.

Спустя четверо суток после той трагедии была найдена «Шевроле Нива», и ней два тела: сын женщины и его приятель не успели выбраться из ушедшего под воду автомобиля. А уже минувшим летом гражданка познакомилась с человеком, которого правоохранители привлекали в качестве понятого, пишет издание «Парма-Новости».

Так вот этот мужчина утверждает, что при утопленниках были обнаружены две барсетки, полные купюр по 500, 1000 и 5000 рублей. Между тем, именно перед поездкой, закончившейся смертью, сын заявительницы получил отпускные. И она подозревает, что деньги присвоены правоохранителями.

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