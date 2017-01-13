Школы - на клюшку, вузы - на замок, детсады - на валенок: объявлен карантин по Перми!

Поскольку с 9 по 12 января в Пермском крае отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в 4,5 раза, а по Перми - в 2,4 раза, и для предотвращения угрозы дальнейшего массового распространения заболевания главный санитарный врач региона издал предписание о мерах карантинного характера.

Согласно этому документу, с 14 по 21 января включительно в Перми приостанавливается учебный процесс в общеобразовательных и высших учебных заведениях, в учреждениях дополнительного, начального и среднего профессионального образования - вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Это же относится и к организациям, деятельность которых связана с массовым пребыванием детей: танцевальными студиями, хорами, изостудиями и прочими. Целиком с предписанием главного санитарного врача Пермского края можно ознакомиться ниже - по скриншотам.

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