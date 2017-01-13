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Пермская краевая газета

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Пятница 13 января 2017 года

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Фантастической игрой огней отмечает Пермь 115-летие своего уличного электроосвещения

15:47  13.01.17 Фотофакт

Когда авиалайнер заходит вечером на посадку, Пермь с высоты предстает ярким светящимся ковром – и мы спешим отыскать в иллюминаторах «ниточки» родных улиц и проспектов. 

Причем чаще всего ориентируемся на звездные трассы Комсомольского проспекта, шоссе Космонавтов, береговой линии Камы. На фоне этой грандиозной панорамы трудно представить, что всего 115 лет назад с высоты птичьего полета на этой территории можно было разглядеть лишь небольшие островки газового освещения да тусклые огоньки в окнах домов.

Первые электрические фонари на Сибирской были зажжены 29 января 1902 года – и это стало воистину ярким событием в жизни Перми: жители даже отдаленных районов приезжали вечерами в центр «прогуляться» под цепочкой светильников, знаменующих в начале XX века прогресс благоустройства губернского города.

Знаменательную дату энергетики и городские власти отметили нынче парадом светящихся конструкций, словно по волшебству возникших на наших улицах и сразу придавших привычному пространству новый необычный облик. Эти праздничные маяки создают хорошее настроение, радуют глаз, вызывают восторг и у детей, и у взрослых.

К традиционным объектам дизайнеры добавили шедевры иллюминации, добавляя позитива в наши светлые новогодние ожидания. Эту фантастическую графику и постарался запечатлеть наш фотокорреспондент…

Стоит добавить, что если в прошлом году в Перми было установлено свыше 500 новых светильников, то нынче прибавятся еще 620 «золотых огней» на 56 улицах, в том числе в таких отдаленных микрорайонах, как Домостроительный, Заозерье, Чапаевский, Средняя Курья.

Причем в мэрии заявляют, что «новые светильники рассчитаны на пермские погодные условия: они имеют систему защиты от влажности, а также устойчивы к низким температурам».

Модернизация уличного освещения захватывает в свою сияющую орбиту и те территории частной застройки, что долгие годы выглядели «черными дырами» на электрокарте города.

И скоро ночной пейзаж Лоцманской, Сигнальной, Судоремонтной и других улиц и переулков украсят современные «наследники» тех первых фонарей, что обозначили более ста лет назад городскую часть знаменитого Сибирского тракта.

Думаем, не ошибемся, если от имени всех жителей Перми отдадим дань признательности и восхищения всем тем, кто позаботился о нас: придумал и воплотил в жизнь этот настоящий фестиваль света. Удачи вам в новом году, новых свершений!

И спасибо за сказку…

Сергей ЖУРАВЛЕВ, фото Владимира БИКМАЕВА

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