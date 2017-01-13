В этом январе пожаров в Прикамье меньше, чем в прошлогоднем

Гифка по случаю...
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Пятница 13 января 2017 года
C начала 2017 года на территории края произошло 47 пожаров. Если сравнивать с этим же периодом 2016-го, то видно снижение на 11 инцидентов, или на 19 процентов.
При этом нынче погибли три человека, а год назад - 10, то есть более чем троекратное уменьшение. А вот по травмам двукратный рост: 6 человек против трех в январе 2016-го.
Основными причинами возгораний послужили нарушения по части электрооборудования - зафиксировано 20 случаев (в 2016-м - 16: +42%). Лучше дело обстоит с соблюдением правил устройства и эксплуатации печей: из-за этого 14 возгораний, а было 21.
И, наконец, от неосторожного обращения с огнем зафиксировано 12 случаев возгораний - против 14-ти раньше.Читайте также >>>
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