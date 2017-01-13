Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Пятница 13 января 2017 года

встречай юбилей +100

В этом январе пожаров в Прикамье меньше, чем в прошлогоднем

15:19  13.01.17 Происшествия

C начала 2017 года на территории края произошло 47 пожаров. Если сравнивать с этим же периодом 2016-го, то видно снижение на 11 инцидентов, или на 19 процентов.

При этом нынче погибли три человека, а год назад - 10, то есть более чем троекратное уменьшение. А вот по травмам двукратный рост: 6 человек против трех в январе 2016-го.

Основными причинами возгораний послужили нарушения по части электрооборудования - зафиксировано 20 случаев (в 2016-м - 16: +42%). Лучше дело обстоит с соблюдением правил устройства и эксплуатации печей: из-за этого 14 возгораний, а было 21.

И, наконец, от неосторожного обращения с огнем зафиксировано 12 случаев возгораний - против 14-ти раньше.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация