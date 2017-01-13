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Пермская краевая газета

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Пятница 13 января 2017 года

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«Руки прочь от медицины!» - требуют от властей жители Полазны

14:48  13.01.17 Здоровье

Петицию против сокращения больничных коек, бригад скорой помощи и персонала в Полазненской больнице Пермского края, которая во вторник была выложена на сайте change.org, за два дня подписали более 1200 человек.

На всю Полазну с населением более 12 тысяч человек останется один пост «скорой» вместо двух. «Терапевтическая служба тоже сокращается – с пяти до трёх участков, – пишут авторы петиции. – Но местные жители говорят, что уже сейчас записываться на приём нужно за две недели, что будет потом – непонятно!» Оставшимся медикам, по словам авторов, собираются снизить оплату труда: убрать надбавки за стаж и за работу в ночное время.

Как в декабре сообщила добрянская газета «Зори плюс», предполагается также, что наполовину сократятся и педиатрические койки – из 8 останется 4. Главный врач Полазненской больницы Владимир Субботин, по совместительству депутат Полазненской думы, объясняет необходимость сокращений острой нехваткой денег, выделяемых из ФОМС.

Напомним, что 10 января в центре Добрянки около здания МФЦ 76-летний мужчина целый час лежал на снегу, тщетно ожидая, когда прохожие вызовут «скорую». Медики констатировали, что он мог бы остаться жив, если бы вовремя был доставлен в больницу. Не исключено, что после сокращения персонала «скорой» таких случаев с летальным исходом в Добрянском районе может стать и больше.

Юрий СОФОНОВ

Арт-объект в полазненском санатории ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ «Демидково»

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