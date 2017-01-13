К трем годам колонии приговорен кудымкарский лихач за смертельное ДТП

Вступил в законную силу приговор, вынесенный Кудымкарским городским судом по делу о трагедии, произошедшей в столице Коми округа в ночь на 27 сентября 2016 года.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 33-летний мужчина наказан тремя годами колонии общего режима и лишением водительских прав на тот же срок. Суд учел, что ДТП, в котором погибла 31-летняя пассажирка, гражданин совершил в пьяном виде, причем она не была пристегнута ремнем безопасности, как впрочем и водитель, вдобавок не имевший водительского удостоверения. Кроме того, этот человек ранее уже был неоднократно судим - только за имущественные преступления.

Напомним, авария была на улице Центральная. Находившийся за рулем рецидивист неожиданно потерял управление, и Lada Kalina, вылетев за обочину, на полном ходу врезалась в железобетонное препятствие. Сам виновник ДТП также получил ранения, но выжил.