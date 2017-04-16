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На берегу реки Камы в Чайковском прошли клубные соревнования по рыбной ловле «Медвежий улов – 2017». За победу в номинациях боролись 77 рыбаков от семи до 62 лет, среди них были гости и из Удмуртии.

После отведенного времени на рыбалку, пока шли подсчеты результатов, участники отведали уху и плов, согрелись горячим чаем, а затем проявили себя в конкурсах на лучшую байку или анекдот о рыбалке. Соревновались, кто скорее пробурит лунку, а также метали половник на дальность.

В результате в командных соревнованиях равных не было Алексею Брюхову и Михаилу Лужбину (команда Vork fish из Удмуртии). В общей сложности они поймали более 2 килограммов рыбы (2090 граммов). Остальные места «пьедестала почета» заняли рыболовы из Чайковского: второе место заняли Алексей Малышев и Юрий Горбунов из команды «Ни Хэ ни Чэ», их результат – 1740 граммов. Тройку призеров замкнули Сергей Богданов и Евгений Дьяков (команда называлась «ГБС»): их улов – 1635 граммов.

В личном зачете абсолютным победителем стал Владимир Шутов (184 грамма), уступил ему Станислав Чуроков (158 граммов) – оба из Чайковского. Тройку призеров замкнул Геграхов Александр из Воткинска (143 грамма). Среди юных рыболовов первое место заняла Валерия Васильева, второе – Данил Смирнов, а третье – Карина Горбунова.

Самых маленьких рыбок – окуней весом по три грамма – поймали Сергей Онучин и Алексей Трефилов, а самую крупную – подлещика весом 159 граммов – выловил Александр Трошков. Самым же молодым рыбаком стала семилетняя Карина Горбунова, а самым старшим и мудрым – 62-летний Николай Калякин.

По словам руководителя рыболовного клуба ChaikFishingClub и главного судьи соревнований Алексея Смирнова, помимо этого были награждены победители конкурса «Трофей года – 2016», который проводился на протяжении всего прошлого года. Согласно голосованию, победителем стал Александр Молчанов с судаком весом более 7 килограммов (7300 граммов), на втором месте Анатолий Гудырев с сомом весом более 40 килограммов, а на третьем – Сергей Суханов с судаком на 5 килограммов 100 граммов.

Победители и призеры получили дипломы, грамоты, медали, кубки, а также ценные подарки от спонсоров соревнований.

Стоит отметить, что вся пойманная рыба была передана Завьяловской котоферме, где от участников соревнований получили подарки 30 кошек. Остальная часть улова досталась Галине Валентиновне, которая ухаживает за более чем тридцатью кошками.

Участник Павел Захаров поделился впечатлениями:

– Открытие сезона вышло не совсем обычным. На свою мормышку, обкатанную на Красной речке, увидел лишь одну поклевку. Перевязался на более мелкую, ушел на глубину три метра, и дела стали налаживаться. Мелкий окунек радовал своими бойкими поклевками, но стоило лишь одного наколоть – надо было бурить новую лунку. Незаметно пролетели три часа, отведенные на ловлю. Взвешивание показало 494 грамма, у моего товарища вышло поймать только 100 граммов. Но я очень доволен проведенным мероприятием!

Полина ЕРШОВА