Юрий Токранов: Правосудие или светский шариат?

За минувший 2016 год решения сразу нескольких прикамских судов попадали в федеральную повестку как, по меньшей мере, неоднозначные. Даже притом что некоторые вердикты одобрял позже и Верховный суд РФ, они навевали ауру если не средневековья или этакого светского шариата, то так называемого тоталитарного прошлого - точно.

Меж тем как сами деяния, за которые наказывали вполне конкретных людей, яйца выеденного не стоили по меркам конца российских 1990-х. Зачем суды завинчивают гайки в вопросах не уголовного характера, вопросах, касающихся исключительно образа мыслей, исключительно точек зрения, если всё это - субъективно? Одно дело, когда речь идет об экстремистской идеологии, с которой нужно и должно бороться, и совсем другое - когда суд карает за взгляды, не совпадающие с мнением даже не общества, а перестраховщиков или откровенных реакционеров.

Меня, например, тоже покоробил поступок пермского автомаляра, который перепостил в социальной сети ВКонтакте статью «15 фактов о бандеровцах, или О чём молчит Кремль». Хотя, пусть репост прочитали всего два десятка человек, если б их и было больше - не стоит это деяние 200 тысяч рублей штрафа. По большому-то счёту осужденный в июне 38-летний парень - недоучка и жертва постсоветского среднего образования. Вот про пакт Молотова-Риббентропа он знает, про начало Второй мировой войны - тоже, а о том, что Германия и Польша ещё в 1938-м поделили Чехословакию - не в курсе.

Так приговорите гражданина к посещению исторического отдела краевой библиотеки имени Горького, боритесь с человеческой серостью светом просвещения, а не зажимайте инакомыслящего в угол заведомо неисполнимым вердиктом. Ведь что, в результате, получила Россия от уголовного процесса, осудившего автомаляра к штрафу, - врага-перебежчика. 10 января чешское издание Hospodářské noviny сообщило, что уроженец Перми, осужденный за реабилитацию нацизма, попросил в Чехии политического убежища. И среди мотивов этого шага он называет не только невозможность заплатить штраф, но и преследование на Родине.

Досталось от него и Советскому Союзу. «Мою семью репрессии затронули непосредственным образом. Много родственников со стороны отца и матери оказались в лагерях, были раскулачены или депортированы. Это был кровавый, негуманный и людоедский режим», - заявил перемётыш «Господарским новинам», повторяя западные пропагандистские штампы в надежде, что предоставление политического убежища состоится, и, может, даже денег сверху приплатят. Оно, конечно: какой человек, такие и помои, но зачем прикамскому, а следом и Верховному суду нужно было «делать биографию» подобной персоне? Вот уж точно - явно не Иосиф Бродский.

В отличие от автомаляра-репостера, другого аналогичного осужденного, художника и резчика по дереву, прикамское правосудие оштрафовало административно и чисто символически - на тысячу рублей. Так что бежать на Запад ему вроде нет никакого смысла. С другой стороны, от такой Фемиды хочется держаться подальше: с повязкой на глазах, да ещё с мечом, а вдруг как снова в чём-нибудь разглядит нацистскую свастику и покарает. Напомним, символ гитлеризма, который до 1930-х был обыкновенным солярным знаком, в работах резчика увидели полицейские, посетившие в июле один из прикамских фестивалей. И тут уж пошло-поехало, и никакие искусствоведы-эксперты не смогли спасти мастера от наказания.

«Свидетельства специалистов о том, что указанные символы широко использовались древними народами, не исключают и не опровергают правильные выводы судьи о совершении художником административного правонарушения. Запрет представляет необходимую в данной общественно-политической обстановке меру по предотвращению создания и деятельности фашистских организаций», - именно так значится в решении суда. И слова про «данную общественно-политическую обстановку» здесь особенно странны. То есть, по мнению прикамского правосудия, языческие символы, изготовленные художником, сегодня являются изображением свастики, а завтра, когда политический климат поменяется, уже могут и не являться?

Но ведь если следовать этой логике, то писателей, поэтов, журналистов стоит судить не за слова, а за буквы. Скажем, за «х», за «г» и - о ужас! - за «ж»! Они ведь тоже в какой-то момент способны выражать неприличное содержание, так что за каждую такую нецензурную букву можно штрафовать, как за мат в общественном месте. А там, глядишь, алфавит вообще стоит запретить, книги сжечь и солнце в небе выключить. Именно это и вытекает из позиции «как бы чего не вышло», которую в данном случае проявил суд. И что, придёт время - доберутся и до музеев, до этнографии, до тех же коми-пермяцких, прочих финно-угорских, да что там - славянских, ой, и даже якутских, ай, до индийских и индейских орнаментов? Всё - запретить? Всё - в костер?

А уже под самый конец 2016 года отметился и один из судов на юго-западе края. Здесь в патриархальном древнем райцентре группе граждан, возглавляемой настоятелем православного храма, не понравилось, что некий пользователь Интернета выложил в сеть карикатуры. Из приговора: «Разместил публично в свободном доступе карикатуры на Пресвятую Богородицу, на икону «Знамения», а также на Распятие Спасителя Иисуса Христа, оскверняющие предметы религиозной и мировоззренческой атрибутики Русской Православной церкви». Мнение заявителей: «Изображения комментировались нецензурными выражениями. Такие карикатуры оскорбляют чувства верующих, являются глумлением над памятью предков». Вердикт - 50 тысяч рублей штрафа.

Послушайте, но ведь есть чувства верующих, а есть чувства неверующих. Если закон защищает последователей одной религии, то почему это должно делаться в ущерб атеистам? В конце концов, пастырю просто следовало запретить своим прихожанам ходить в Интернет, в это злачное и богопротивное порождение порока, сеющее разврат и кощунства через чёрную всемирную дьявольскую Паутину. За ослушание - отлучение от церкви и аутодафе. Хотя церковь-то, кстати, отделена от государства. И потому единственное, что можно вменить богохульнику, - это то, что изображения комментировались нецензурными выражениями.

Мат в Сети - это мерзко, погано, с ним надо бороться, но бороться с карикатурами посредством государственного принуждения - дико. Дико - бороться с изображениями. По сути, ведь и деревянные пермские боги - вне церковной, точнее, православной традиции. Но никто же не призывает порубить их на дрова и сжечь. Или в каком-то прикамском суде уже ждёт своего часа такое заявление группы оскорблённых граждан?