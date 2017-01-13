Самозванец чуть не утопил в Сылве 80 человек

За создание угрозы для жизни 80 пассажиров жителю Краснокамска грозит штраф до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы до двух лет. Это, впрочем, максимальные санкции по части 1 статьи 238 УК РФ - за оказание небезопасных услуг.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Пермской транспортной прокуратуры, вечером 2 августа 2016 года мужчина управлял теплоходом «Москва-69» в районе поселка Старые Ляды и за деньги перевез по реке Сылва группу из восьми десятков человек. При этом гражданин не обладал достаточной квалификацией и стажем плавания для осуществления подобной деятельности,.

Кроме того, на судне отсутствовал экипаж, зато у владельца имелось конкретное предписание контролирующего органа о запрете эксплуатации данного теплохода. Теперь капитана-самозванца накажут: обвинительное заключение утверждено и вместе с уголовным делом передано в суд.