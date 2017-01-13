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Пермская краевая газета

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Пятница 13 января 2017 года

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Самозванец чуть не утопил в Сылве 80 человек

11:30  13.01.17 Ну и ну!

За создание угрозы для жизни 80 пассажиров жителю Краснокамска грозит штраф до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы до двух лет. Это, впрочем, максимальные санкции по части 1 статьи 238 УК РФ - за оказание небезопасных услуг.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Пермской транспортной прокуратуры, вечером 2 августа 2016 года мужчина управлял теплоходом «Москва-69» в районе поселка Старые Ляды и за деньги перевез по реке Сылва группу из восьми десятков человек. При этом гражданин не обладал достаточной квалификацией и стажем плавания для осуществления подобной деятельности,.

Кроме того, на судне отсутствовал экипаж, зато у владельца имелось конкретное предписание контролирующего органа о запрете эксплуатации данного теплохода. Теперь капитана-самозванца накажут: обвинительное заключение утверждено и вместе с уголовным делом передано в суд.

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