На 200 тысяч рублей оштрафован впервые попавшийся на пьяной езде житель Гайн

В одном из судебных участков Косинского района Коми округа Пермского края слушалось в декабре 2016 года дело жителя Гайн, работника «Верхне-Камской сплавной конторы».

Обвинялся мужчина в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, карающей за вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии. При этом ранее гражданин судим не был, в пьяной езде не замечен, свою вину признал и ходатайствовал о проведении разбирательства в особом порядке.

Напомним, что суд без исследования доказательств, помимо меньшего, чем положено, наказания, имеет еще одну особенность - вердикт в этом случае обжаловать уже нельзя. С другой стороны, чего было опасаться гражданину, имеющему хорошие характеристики и попавшемуся впервые?

Ничего. Разве что кроме так называемого человеческого фактора. Но именно оттуда неожиданно и прилетело. За то, что сел за руль своего ВАЗ-21074 нетрезвым, гайнец был приговорен к штрафу в 200 (двести!) тысяч рублей - без права на апелляцию.

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