Чиновница не стала подписывать «липу», и ее отправили под суд

В среду, 11 января 2017 года, подала заявление об отставке исполняющая обязанности министра спорта Пермского края Елена Костина, которая возглавляла министерство с момента ареста его прежнего руководителя Павла Ляха.

А уже в четверг, 12 января, Костиной предстояло самой предстать перед судом - в связи с возбужденным административным делом по нарушениям в сфере выделения бюджетных субсидий региональным федерациям, в частности, краевой федерации лыжных гонок.

Издание «Местное время» нашло объяснение столь стремительному развитию событий: по данным коллег, и.о. министра отказалась подписать документы о приеме в эксплуатацию нового крытого футбольного манежа «Пермь Великая».

Дело в том, что сооружение должно было быть сдано в конце прошлого года, пишет «МВ», но строители не успели, поэтому визировать Костиной предстояло заведомо «липовую» бумагу. И женщина якобы решила этого не делать.