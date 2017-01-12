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Пермская краевая газета

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Четверг 12 января 2017 года

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Чиновница не стала подписывать «липу», и ее отправили под суд

16:58  12.01.17 Коррупция

В среду, 11 января 2017 года, подала заявление об отставке исполняющая обязанности министра спорта Пермского края Елена Костина, которая возглавляла министерство с момента ареста его прежнего руководителя Павла Ляха.

А уже в четверг, 12 января, Костиной предстояло самой предстать перед судом - в связи с возбужденным административным делом по нарушениям в сфере выделения бюджетных субсидий региональным федерациям, в частности, краевой федерации лыжных гонок.

Издание «Местное время» нашло объяснение столь стремительному развитию событий: по данным коллег, и.о. министра отказалась подписать документы о приеме в эксплуатацию нового крытого футбольного манежа «Пермь Великая».

Дело в том, что сооружение должно было быть сдано в конце прошлого года, пишет «МВ», но строители не успели, поэтому визировать Костиной предстояло заведомо «липовую» бумагу. И женщина якобы решила этого не делать.

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