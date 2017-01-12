Чиновница не стала подписывать «липу», и ее отправили под суд

Гифка по случаю...
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Четверг 12 января 2017 года
В среду, 11 января 2017 года, подала заявление об отставке исполняющая обязанности министра спорта Пермского края Елена Костина, которая возглавляла министерство с момента ареста его прежнего руководителя Павла Ляха.
А уже в четверг, 12 января, Костиной предстояло самой предстать перед судом - в связи с возбужденным административным делом по нарушениям в сфере выделения бюджетных субсидий региональным федерациям, в частности, краевой федерации лыжных гонок.
Издание «Местное время» нашло объяснение столь стремительному развитию событий: по данным коллег, и.о. министра отказалась подписать документы о приеме в эксплуатацию нового крытого футбольного манежа «Пермь Великая».
Дело в том, что сооружение должно было быть сдано в конце прошлого года, пишет «МВ», но строители не успели, поэтому визировать Костиной предстояло заведомо «липовую» бумагу. И женщина якобы решила этого не делать.Читайте также >>>
Фото 1 / 1
за неделю за месяц