Когда штраф меньше ущерба: украл на 110 тысяч рублей - наказали на 100

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Четверг 12 января 2017 года
Уличенный в получении коммерческого подкупа в значительном размере с использованием служебного положения, 25-летний бывший топ-менеджер АО Птицефабрика «Комсомольская» Пермского края практически вышел сухим из воды.
Согласно приговору, на незаконных действиях преступник прикарманил свыше 110 тысяч рублей, а штраф за это, назначенный Кунгурским городским судом и подтвержденный судом краевым, составил всего 100 тысяч. Да и право заниматься административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью молодой коррупционер потерял всего на год.
Что ж, надо полагать, в следующий раз гражданин будет умнее. А то угодил как комсомольский кур в ощип: придумал получать откаты за своевременную оплату птицефабрикой поставляемых кормов на расчетный счет жены - на этом и попался.Читайте также >>>
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