Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Четверг 12 января 2017 года

встречай юбилей +100

Когда штраф меньше ущерба: украл на 110 тысяч рублей - наказали на 100

16:29  12.01.17 Коррупция

Уличенный в получении коммерческого подкупа в значительном размере с использованием служебного положения, 25-летний бывший топ-менеджер АО Птицефабрика «Комсомольская» Пермского края практически вышел сухим из воды.

Согласно приговору, на незаконных действиях преступник прикарманил свыше 110 тысяч рублей, а штраф за это, назначенный Кунгурским городским судом и подтвержденный судом краевым, составил всего 100 тысяч. Да и право заниматься административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью молодой коррупционер потерял всего на год.

Что ж, надо полагать, в следующий раз гражданин будет умнее. А то угодил как комсомольский кур в ощип: придумал получать откаты за своевременную оплату птицефабрикой поставляемых кормов на расчетный счет жены - на этом и попался.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация