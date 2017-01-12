Когда штраф меньше ущерба: украл на 110 тысяч рублей - наказали на 100

Уличенный в получении коммерческого подкупа в значительном размере с использованием служебного положения, 25-летний бывший топ-менеджер АО Птицефабрика «Комсомольская» Пермского края практически вышел сухим из воды.

Согласно приговору, на незаконных действиях преступник прикарманил свыше 110 тысяч рублей, а штраф за это, назначенный Кунгурским городским судом и подтвержденный судом краевым, составил всего 100 тысяч. Да и право заниматься административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью молодой коррупционер потерял всего на год.

Что ж, надо полагать, в следующий раз гражданин будет умнее. А то угодил как комсомольский кур в ощип: придумал получать откаты за своевременную оплату птицефабрикой поставляемых кормов на расчетный счет жены - на этом и попался.