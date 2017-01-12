Экс-капитан лишен погон и отправлен на 9 лет в колонию - присвоил деньги наркокартеля

9 лет колонии со штрафом в размере 150 тысяч рублей и лишением звания «капитан полиции» - к такому наказанию был приговорен бывший оперуполномоченный группы по противодействию незаконному обороту наркотиков угро одного из райотделов краевого центра.

Судили экс-правоохранителя за крупное мошенничество с использованием служебного положения. Как установили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина присвоил свыше 650 тысяч рублей, изъятых у представителей наркобизнеса во время обыска.

Если точнее, то украденная сумма состояла из 630 тысяч рублей, 102 американских долларов и 500 евро. Первоначально они были внесены в протокол, но затем «оборотень в погонах» уничтожил эту бумагу, а взамен ее «нарисовал» новую - уже без упоминания денег.

Причем коллеги мошенника поставили под подделкой свои подписи, хотя о наказании этой группы полицейских краевая прокуратура пока не сообщает. Между тем, с организатора данного преступления суд взыскал также 677 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.