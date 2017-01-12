Пермская бизнес-дама сделала из трех инвалидов бесплатных рабов

Передано в суд уголовное дело в отношении 47-летней бизнес-леди, обвиняемой в том, что около девяти месяцев вообще не платила трем работавшим на нее жителям Перми.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, дама возглавляла коммерческую организацию, использовавшую труд инвалидов-надомников. Но рассчитываться с ними за уже сделанное гражданка отказывалась, объясняя это отсутствием финансовых возможностей, но фактически пользуясь состоянием потерпевших.

Между тем, долг составил 74 тысячи рублей: для предпринимательницы - сумма незначительная, а вот для инвалидов - вполне существенная. В конце концов, дошло до обысков и выемки документации предприятия, после чего выяснилось, что часть доходов не была неучтенной: 50 контрагентов подтвердили, что покупали продукцию за наличные.

В общем, все шло к тому, что к статье 145 УК РФ (невыплата зарплаты) следствие может добавить куда более серьезную. Осознав это, дама под весом неопровержимых доказательств полностью признала свою вину и погасила задолженность перед потерпевшими. Но суд, очевидно, назначит еще и штраф - до 0,5 млн . Или посадит - до 3 лет.