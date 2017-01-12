Четырехкратная серебряная из Чусового

Призёр зимней Олимпиады Татьяна Иванова из Пермского края в четвёртый раз стала обладательницей серебряной медали чемпионата Европы.

В немецком городе Кёнигзее она боролась за победу с двумя легендарными хозяйками чемпионата, олимпийскими чемпионками – немками Натали Гайзенберг и Татьяной Хюфнер, сильнейшими в женском санном спорте.

Всё решила единственная попытка, поскольку организаторы из-за плохой погоды отменили второй заезд. Всего на три десятых секунды Натали Гайзенберг опередила прикамскую спортсменку,

А вот Татьяне Хюфнер пришлось довольствоваться только третьим местом.

Надо отметить, что на чемпионате Европы наша Татьяна Иванова достигала и лучшего результата: кроме многих серебряных и бронзовых медалей она уже трижды выигрывала здесь золото.

Теперь Татьяна готовится к чемпионату мира, который состоится в конце января в австрийском Инсбруке.

Юрий СОФОНОВ