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Пермская краевая газета

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Среда 11 января 2017 года

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Доноров Чусового послали… подальше

23:23  11.01.17 Скандалы

В январе закрывается отделение переливания крови в Чусовской районной больнице имени Любимова. И теперь не каждый донор согласится ехать в другой город.

– Будет очень сложно сдавать кровь, и это очень жаль: далеко не у всех есть возможность выезжать в Лысьву, – говорит слесарь-ремонтник ЧМЗ Александр Шмыров, который за 11 лет сдавал кровь уже 17 раз.

Почётные доноры, сдавшие кровь более 40 раз, получают право на ежегодные выплаты, размер которых сегодня достигает 12 тысяч рублей, скидку на оплату коммунальных услуг и другие льготы.

После того как забор крови в Чусовом будет прекращён, многие из тех, кто уже сдавал кровь 20 и более раз, вряд ли смогут претендовать на это звание.

Но главное, конечно, в том, что избытка донорской крови в Пермском крае не наблюдается. Сокращение забора крови может негативно сказаться на пациентах, которым срочно потребуется переливание, особенно в экстренных случаях.

А причина закрытия пункта сдачи крови в Чусовом банальна: экономия денег на здравоохранении.

Юрий СОФОНОВ

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