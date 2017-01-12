Десятки квартир получили лысьвенские сироты

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Четверг 12 января 2017 года
В январе в Лысьве справляют новоселье жильцы трёх соседних домов на улице Гайдара.
Шестьдесят квартир в двух новых трёхэтажках предназначены для детей-сирот из самой территории и других районов Прикамья, которые захотят переехать в город единорога. В конце декабря 29 молодых владельцев нового жилья уже получили ключи и начали заселять дом.
Это позволит решить жилищную проблему лысьвенских сирот, по словам заместителя главы администрации Лысьвы Владимира Костылева, по крайней мере на 70 процентов.
В здании бывшего детского дома на улице Гайдара, 21, тоже отмечают новоселье. Опустевший детский дом, обитатели которого теперь воспитываются в основном в замещающих семьях, лысьвенские власти решили после ремонта превратить в жилое помещение.
После реконструкции планировалось разместить в нем 63 квартиры для переселенцев из аварийного жилья. Но из-за нехватки средств было принято решение перевести в разряд жилого только один блок из 16 квартир.
Недавно двенадцать семей, которые ютились в аварийном жилье, получили свои квартиры, и девять из них уже успели переехать по новому адресу.
Ещё четыре квартиры зарезервированы для молодых специалистов – учителей и врачей, которые приедут работать в Лысьву.
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