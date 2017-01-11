Одновременные возгорания в двух домах Углеуральского могут быть поджогами

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Среда 11 января 2017 года
В посёлке Углеуральский Губахинского городского округа Пермского края год начался с пожаров.
В ночь на 9 января почти одновременно вспыхнул огонь в подъездах двух соседних многоквартирных «деревяшек». Но если первое возгорание пожарным удалось быстро потушить, то двухэтажка на улице 2-й Коммунистической сгорел полностью.
Её жильцы, видимо, крепко спали и поздно заметили пламя, которое уже успело набрать силу. В результате 44 огнеборца не смогли отстоять деревянный дом общей площадью 350 квадратных метров. Людей эвакуировали на улицу – всего в доме оказались 14 человек, в том числе двое детей.
Никто из них не получил серьёзных телесных повреждений, но потерпевшие лишились имущества и личных вещей. Пока администрация Губахинского округа предоставила погорельцам временное жильё в маневренном фонде.
Предварительная версия причин этих пожаров, мол, неосторожное обращение с огнём, не выдерживает критики. Трудно поверить, что совершенно случайно в одну ночь огонь вспыхнул на одной улице, на лестницах двух соседних домов.
Правоохранительным органам предстоит провести тщательное расследование этого происшествия.
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