Пермячка 10 раз обворовала «Л’Этуаль» в «Колизее»

К четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима приговорена в декабре 2016-го жительница Перми, признанная виновной в 10 эпизодах краж из одного и того же магазина «Л’Этуаль», расположенного в ТРК «Колизей Синема».

Как следует из материалов уголовного процесса, женщина каждый раз просто выбирала момент, когда за витриной никто из персонала торговой точки не наблюдал, брала облюбованную вещь, клала в сумочку и спокойно уходила. В списке добычи гражданки - несколько флаконов разной туалетной воды, блеск для губ, лосьон и так далее.

При этом воровку никто и не поймал. О серии преступлений она сама заявила в явке с повинной, сделанной в колонии, где женщина отбывает наказание за другие деяния. И если до этого ей оставалось отсидеть три года и три месяца, то теперь мировой судья в Ленинском районе Перми прибавила к этому сроку еще год с четвертью.