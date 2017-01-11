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Пермская краевая газета

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Среда 11 января 2017 года

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Даму судили за ложь при получении кредита, но холодильник не отобрали

17:29  11.01.17 Ну и ну!

Под суд угодила жительница города Кунгур Пермского края, совравшая в ПАО «Почта Банк» о своем месте работы и доходах, чтобы получить кредит на покупку холодильника.

Когда заветный INDESIT стоимостью 55 тысяч 347 рублей уже стоял в квартире женщины, обман вскрылся, и в отношении нее было возбуждено уголовное дело по подозрению в кредитном мошенничестве, - процесс состоялся 29 декабря 2016 года.

К счастью для обвиняемой, предпраздничные слушания завершились благополучно: к ней была применена амнистия в связи с 70-летием Победы. Причем даже холодильник не отобрали - по приговору он остался в собственности гражданки.

Правда, ПАО «Почта Банк» может потребовать взыскание компенсации материального ущерба в размере около 100 тысяч рублей - но перед Новым годом кунгурский мировой судья рассматривать гражданский иск не стал.

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