Даму судили за ложь при получении кредита, но холодильник не отобрали

Под суд угодила жительница города Кунгур Пермского края, совравшая в ПАО «Почта Банк» о своем месте работы и доходах, чтобы получить кредит на покупку холодильника.

Когда заветный INDESIT стоимостью 55 тысяч 347 рублей уже стоял в квартире женщины, обман вскрылся, и в отношении нее было возбуждено уголовное дело по подозрению в кредитном мошенничестве, - процесс состоялся 29 декабря 2016 года.

К счастью для обвиняемой, предпраздничные слушания завершились благополучно: к ней была применена амнистия в связи с 70-летием Победы. Причем даже холодильник не отобрали - по приговору он остался в собственности гражданки.

Правда, ПАО «Почта Банк» может потребовать взыскание компенсации материального ущерба в размере около 100 тысяч рублей - но перед Новым годом кунгурский мировой судья рассматривать гражданский иск не стал.