Карагайский кавказец избил экс-супругу из-за шкуры барана

Дело уроженца прикаспийской кавказской республики рассматривалось в середине декабря 2016 года в одном из судебных участков Карагайского района Пермского края. Проживающий в этой территории мужчина обвинялся в нанесении побоев бывшей жене - матери его сына.

Как следует из материалов уголовного процесса, поводом для разборок экс-родственников стала баранья шкура. Несмотря на то, что супруги с некоторых пор состоят в разводе, и живет горец отдельно, он продолжал общаться с семьей, материально помогал ребенку и пользовался совместно нажитым прежде имуществом. В частности, дощатым сараем, построенным собственноручно, где он раньше держал баранов.

Но в мае женщина решила в сарае прибраться и обнаружила останки свежеразделанного животного: кишки и шкуру. Естественно, она поинтересовалась у былого возлюбленного, что здесь за жертвоприношения совершались. Но тот неожиданно вспылил, толкнул даму и 4-5 раз ударил по лицу. В общем, закончился весенний денек вызовом полиции, а 2016 год - судом. Хотя наказали кавказца лишь штрафом - в 10 тысяч рублей.