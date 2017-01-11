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Пермская краевая газета

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Пермскому аферисту грозит 10 лет за подмосковные похождения

14:40  11.01.17 Криминал

В подмосковном Дмитрове арестован после задержания пермяк, подозреваемый в особо крупном мошенничестве.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, 33-летний мужчина, используя поддельные документы строительной компании и паспорт, заключил с дмитровцем соглашение о возведении дома и бурению скважин на принадлежащей тому земле. Но, получив аванс более 2,5 млн рублей, скрылся.

Взяли прикамского гостя в деревне Ивановское - в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Максимальная санкция по ней - до 10 лет лишения свободы. При этом правоохранители не исключают, что за арестованным числятся и другие аналогичные деяния.

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