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Пермская краевая газета

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Среда 11 января 2017 года

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Тепловоз врезался в «Тойоту», машина разбита, но никто из участников аварии не виноват

14:06  11.01.17 ДТП

7 января 2017 года на объездной дороге Соликамска произошло столкновение тепловоза и пикапа Toyota Hilux.

Около 12:40 локомотив приближался к железнодорожному переезду, и к нему же двигалась иномарка. При этом шлагбаум не был опущен, что исправно зафиксировала камера наблюдения. И водитель автомобиля почему-то решил, что успеет проскочить.

Но, как это и бывает в жизни, а не в кино, фокус не удался. Ударом тепловоза пикапу разворотило левую сторону капота, впрочем, человек за рулем, к счастью, не пострадал. Между тем, как выяснил соликамский телеканал «Соль ТВ», никто из участников столкновения не виноват.

По словам инспектора пропаганды местного отдела ГИБДД Натальи Битнер, мужчина в «Тойоте» правил не нарушил. С другой стороны, и машинист локомотива за шлагбаумы не отвечает.

А вот работник переезда, вероятно, будет наказан, - сообщил начальник отдела безопасности ООО «Транспорт» Василий Курочкин. Степень вины определит служебное расследование.

Скриншоты видео «Соль ТВ»

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