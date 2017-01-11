Сбитый поездом на Банной Горе мужчина умер

Мужчина, подобранный вечером 10 января на рельсах в окрестностях остановочного пункта Банная Гора Пермского региона Свердловской железной дороги, скончался в скоростной электричке Пермь-Пашия.

Как сообщала вчера «Звезда», работники Пермской пригородной компании, обслуживавшие данный рейс, занесли пострадавшего в вагон и вызвали «скорую помощь» на станцию Новые Ляды. Но до встречи с медиками он не дожил.

По словам представителя поездной бригады, с которым корреспондент издания общался уже утром в среду, труп доставили в город Чусовой.