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Пермская краевая газета

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Среда 11 января 2017 года

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Сбитый поездом на Банной Горе мужчина умер

09:11  11.01.17 Происшествия

Мужчина, подобранный вечером 10 января на рельсах в окрестностях остановочного пункта Банная Гора Пермского региона Свердловской железной дороги, скончался в скоростной электричке Пермь-Пашия.

Как сообщала вчера «Звезда», работники Пермской пригородной компании, обслуживавшие данный рейс, занесли пострадавшего в вагон и вызвали «скорую помощь» на станцию Новые Ляды. Но до встречи с медиками он не дожил.

По словам представителя поездной бригады, с которым корреспондент издания общался уже утром в среду, труп доставили в город Чусовой.

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