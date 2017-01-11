Вместо благодарности за помощь житель Чайковского напал на пристава

Весьма неадекватно повел себя 7 января 2017 года один житель Чайковского, придя на встречу со своим малолетним сыном, проживающим с матерью.

Собственно, в данной ситуации мужчина выступал в качестве представителя бабушки ребенка, отцом которого являлся. Из-за развода родителей та лишилась возможности видеться с мальчиком, но добилась этого права через суд.

И вот в 09:00 утра субботы пожилая женщина осталась внизу, а ее сын поднялся с судебными приставами к квартире бывшей супруги. Она и ребенок встретили гостей, но на вопрос, пойдет ли он гулять с бабушкой, 8-летний мальчик не просто отказался, а захлопнул дверь.

Попытки продолжить разговор через назойливые нажатия квартирного звонка ни к чему не привели, пристав стал составлять протокол, после чего хотел покинуть подъезд, но тут раздосадованный гражданин мало того, что воспротивился, а еще и нанес должностному лицу несколько ударов в область головы и шеи, рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Подвергшийся неожиданному нападению пристав ответил, проведя силовой прием, и прижал гражданина лицом к полу. Потом были вызваны полицейские и медики, зафиксированы полученные приставом травмы, и вероятно будет возбуждено уголовное дело.