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Пермская краевая газета

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Вторник 10 января 2017 года

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Безграмотный беглец от пермского штрафа попросил убежище в Чехии

22:37  10.01.17 Прямая речь

Приговоренный летом 2016 года к штрафу в 200 тысяч рублей за публичное отрицание итогов Нюрберга и ложь о СССР, якобы развязавшем вторую мировую войну, пермский автомаляр Владимир Л. решил сэкономить деньги и сбежал, не рассчитавшись, из России в Чехию, где попросил политического убежища.

Судя по всему, молодой человек даже и не знает, что фактическим началом той войны был раздел Чехословакии в 1938-м, когда на нее напали Германия и Польша. Но чехи, надо полагать, все-таки не забыли этой черной страницы отечественной истории и соответственно отнесутся к гостю, реабилитирующему нацистов.

Может, и выпрут репостера статьи «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль» куда-нибудь подальше - на Украину, скажем. По информации, опубликованной в местном издании Hospodářské noviny, сейчас он как раз занимается популярным у киевских властей занятием: рассказывает, как плохо ему жилось в РФ.

Понятно, что не жалует переметыш и СССР: «Мою семью репрессии затронули непосредственным образом. Много родственников со стороны отца и матери оказались в лагерях, были раскулачены или депортированы. Это был кровавый, негуманный и людоедский режим», — заявил он изданию.

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