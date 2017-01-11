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Пермская краевая газета

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Среда 11 января 2017 года

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На Банной Горе в Перми поезд сбил пьяного

20:18  10.01.17 Происшествия

ЧП случилось вечером во вторник, 10 января 2017 года, на перегоне Левшино-Голованово Горнозаводского направления Пермского региона Свердловской железной дороги.

Около 19:00 скоростной пригородный электропоезд Пермь-Пашия неожиданно затормозил в окрестностях о.п. Банная Гора, где он обычно не останавливается.

Экстренного торможения и каких-либо звуковых сигналов не было, тем не менее охранники электрички внесли в предпоследний вагон человека - словно труп, хотя чуть позже стало ясно, что мужчина жив, правда, сильно пьян. О состоянии можно было судить по запаху распространявшегося перегара.

С корреспондентом «Звезды» поездные секьюрити общаться отказались, хотя по обрывочным репликам стало понятно, что пострадавшего подняли с железнодорожных путей. И если он был сбит, то точно не пашийским экспрессом, а другим поездом. Хотя видимых повреждений на теле мужчины явно не наблюдалось.

Для того, чтобы доставить подобранного человека в медицинское учреждение, к электричке была вызвана «скорая помощь» - к станции Новые Ляды. Насколько успешно прошла там эвакуация, неизвестно, поскольку автор этих строк сошел в Голованово.

Между тем, можно отметить, что персонал Пермской пригородной компании в данной ситуации повел себя совершенно безграмотно. Во-первых, предположительно сбитого поездом мужчину они втащили в вагон как мешок, попутно оголив его торс.

Во-вторых, они усадили его, а не положили, несмотря на вероятные переломы таза, ребер и позвоночника. Наконец, в-третьих, хотя по лицу подобранного человека нельзя было судить, что он смертельно задыхается (оно не синело), кондукторы кинулись искать по вагонам нож, дабы проколоть трахею.

К счастью, не нашли. Но руководству ППК остается посоветовать отправить всю бригаду на курсы или переаттестацию по оказанию первой медицинской помощи.

А пострадавшему - выздоровления. Впрочем, не исключено, что на рельсы он попал, покинув расположенную на Банной Горе краевую психиатрическую больницу.

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