Иностранец попался на взятке в 600 тысяч рублей, переданной пермскому чекисту

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Вторник 10 января 2017 года
43-летний иностранец, которому запрещен въезд в Россию, попытался легализоваться через взятку сотруднику пермского УФСБ.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, за внесение в информационные базы краевого ГУ МВД ложных данных о себе мужчина предлагал чекисту 600 тысяч рублей, о чем тот, естественно, известил руководство. Поэтому все последующие события проходили под контролем оперативников, и вечером 9 января произошло задержание с поличным - при передаче денег.
В настоящее время решается вопрос об аресте иностранца, продолжается расследование уголовного дела. Напомним, на территории РФ незваный гость уже находится незаконно, но теперь его точно легализуют на несколько лет.Читайте также >>>
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