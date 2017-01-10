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Пермская краевая газета

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Вторник 10 января 2017 года

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Почти два года строгого режима за одну фразу - но она того стоила

17:12  10.01.17 Ну и ну!

В декабре 2016-го в одном из судебных участков Соликамска местный житель, ранее уже отбывавший наказание, был приговорен к 1 году и 10 месяцам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима за одну только фразу, правда, подкрепленную демонстрацией холодного оружия.

Как следует из материалов уголовного дела, произошло все в магазине пригородного поселка, куда подвыпивший пенсионер, отсидевший не так давно 3,5 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, зашел купить батарейки. Продавщица промтоварного отдела в тот момент находилась в продовольственной части торговой точки, но на призыв покупателя сразу явилась.

И тут гражданин наклонился к ней через прилавок и отчетливым полушепотом произнес: «Я перережу тебе горло», - одновременно достав из кармана складной нож. Перепуганная молодая женщина стремглав убежала с рабочего места, выскочила на улицу и бросилась в здание поселковой администрации, где обо всем рассказала людям.

Были ли слова рецидивиста просто пустой пьяной угрозой, брошенной ради куража, или он реально обещал совершить кровавое преступление, - неизвестно. Сам гражданин позже и в полиции, и на суде утверждал, что ничего никому не говорил, и складным ножом никого в тот весенний день не пугал.

Но, учитывая уголовное прошлое мужчины, который пользовался в поселке дурной славой, и не имея причин сомневаться в искренности потерпевшей, чей испуг и ужас видели многие свидетели, мировой судья приняла решение в очередной раз изолировать обвиняемого от общества.

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