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Пермская краевая газета

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Вторник 10 января 2017 года

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Рельсобус Пермь-Лысьва уходит на ремонт

15:30  10.01.17 События

Жителям Лысьвы некоторое время придется ездить в Пермь по железной дороге с пересадкой - с 11 по 25 января рельсовый автобус курсировать не будет.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Пермского региона Свердловской железной дороги, пригородный поезд №7032/7031 в указанный период отменяется в связи с тем, что рельсобус РА-2 встанет на ремонт.

Поэтому пассажирам придется садиться в 04:24 на специально назначаемую электричку №6032 Лысьва-Калино, приезжать в Калино в 04:49 и перебираться в поезд №6253 Чусовская-Пермь II, отправляющийся в 05:04.

В обратном направлении расписание изменится вообще незначительно: пригородный поезд №7034/7033 сообщением Пермь-Калино-Лысьва будет уходить со станции Пермь II, как обычно, и прибывать в Калино в 18:09, а на станцию Лысьва в 18:33.

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