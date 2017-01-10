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Пермская краевая газета

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Вторник 10 января 2017 года

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Сколько будет стоить платный проезд по пермскому мосту через Чусовую

14:54  10.01.17 Бизнес

Как известно, вторая очередь пермского моста через Чусовую будет строиться на принципе государственно-частного партнерства, и с большой долей вероятности возводить сооружение и затем брать деньги за проезд станет компания, аффилированная банку ВТБ.

Осенью минувшего года она уже была названа - это ООО «Пермская концессионная компания» с ценой соглашения в 11,643 млрд рублей. А общая стоимость моста составит порядка 13 миллиардов. При этом нигде пока не озвучивалось, сколько придется платить автомобилистам-частникам и предприятиям за путь с одного берега Чусовой на другой.

Зато после новогодних праздников стало известно о предельных размерах тарифов для автотранспорта за проезд по новым мостам через реки Кама и Буй в Удмуртии. Окончательно эти сооружения еще не сданы, осуществляется лишь рабочее движение - безвозмездно, но цифры оплаты правительство республики уже озвучило - брать деньги начнут с июля.

При этом важно, что возведение данных объектов также шло в рамках государственно-частного партнерства, а концессионером выступает ООО «Региональная инвестиционная компания», входящее в структуру ВТБ, как и пермская «дочка». Оно получит право эксплуатации мостов на 49 лет - и только здесь отличие: в чусовском проекте пока - 15 лет.

Так вот, проезд по новому удмуртскому мосту через Каму обойдется для легковых автомобилей в 340 рублей за раз, для среднегабаритных машин - в 679 рублей, для тяжелых двухосных грузовиков и автобусов - в 1189 рублей, и для большегрузов с прицепом - 1528 рублей. Ранее цена предполагалась меньшей: в частности, для легковых - 326 рублей.

Но когда второй мост через Чусовую, параллельный нынешнему, будет построен, а случится это точно не ранее 2020 года, стоимость вырастет еще. И можно ожидать, что за одну ходку автобуса из Перми в Добрянский район, расположенный на правобережье, перевозчику придется отдавать не менее 1,5 тысячи, отбивая эти затраты на пассажирах.

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