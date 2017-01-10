Ночной ж/д-разбойник осужден на 4 года колонии

К четырем годам лишения свободы с содержанием в колонии общего режима и штрафу в 60 тысяч рублей приговорен 20-летний пермяк, в июле минувшего года напавший на мужчину, проходившего по перрону остановочного пункта «38 км», расположенного между станциями Новые Ляды и Адищево Свердловской железной дороги.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД РФ на транспорте, горожанин вечером возвращался из гостей, направляясь домой в микрорайон Новые Ляды Свердловского района краевого центра, и тут одинокого прохожего заметил бесцельно слонявшийся по ж/д-платформе парень. Неожиданно приблизившись, он нанес потерпевшему удар по голове, свалил жертву на бетон и принялся избивать. А затем, когда человек перестал сопротивляться, злоумышленник снял с его пальца золотое кольцо, извлек из кармана мобильный телефон и сбежал.

В результате, мужчина оказался на больничной койке, а также лишился имущества на сумму свыше 19 тысяч рублей. Между тем, оперативники уголовного розыска транспортной полиции сумели вычислить и задержать подозреваемого, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по разбойной статье. Он также в промежутках между судимостями проживал в Новых Лядах, но теперь надолго отправится в места не столь отдаленные.

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