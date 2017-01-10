За кражу в детсаду персонал наказали по линии антитеррора

Недавно у воспитателя детского сада №24 города Березники прямо на работе пропали вещи. Похитил их, как выяснилось, бомж, беспрепятственно прошедший в дошкольное учреждение. Вора поймали, украденное вернули, но возбуждением уголовного дела история не завершилась.

Как рассказали «ZWEZDA.PERM.RU» в пресс-службе прокуратуры Пермского края, совершенное преступление выявило нарушения режима антитеррористической безопасности данного объекта, в частности, бездействие руководства, допустившего незащищенность территории детсада от проникновения посторонних.

Представление об устранении этих недостатков, составленное по итогам проверочных мероприятий, было направлено в учреждение, где этот акт прокурорского реагирования рассмотрели и наказали двоих женщин: заведующую по хозяйственной части и методиста.