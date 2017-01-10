Амнистированный рецидивист избил слепую мать и отправлен на строгий режим

Уроженцу деревни Карша Чайковского района Пермского края относительно везло прежде в отношениях с законом. Так, мужчину отпустили по УДО с 11-летнего срока за убийство, а спустя какое-то время судили за кражу, но Государственная Дума приняла акт об амнистии.

Немудрено, что столь легкие избавления от наказаний не могли не сказаться на мироощущении чайковского урки, решившего, мол, все сходит с рук. А если учесть поставленный ему давным-давно официальный диагноз «легкая умственная отсталость», то понятно, что УО на УДО - это нехорошо.

И не удивительно, в общем, что оно в конце концов напало на собственную мать. Совершенно слепая от прожитого женщина, выплакавшая, как говорится, за сына все глаза, стала его жертвой. «С силой схватил рукой за волосы, дернул, а затем с силой нанес удар ногой в область живота», - так в приговоре.

8 декабря 2016 года одна из мировых судей Чайковского района за совершенное преступное деяние назначила умственно отсталому рецидивисту наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Может, хоть этот срок тот отсидит полностью.